Владимир Луганский оказался под залогом – прокуратура использовала даже записи из личного блокнота члена ВККС

Впервые в истории судебной власти избрана мера пресечения члену ВККС.

Владимир Луганский - крайний слева. Источник фото - ВККС

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История с рассмотрением ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского завершилась.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 30 апреля следственный судья ВАКС Маркиян Галабала определил члену ВККС меру пресечения в виде залога в размере 242 240 гривен.

Учитывая, что САП настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн. гривен, то определенную следственным судьей ВАКС меру пресечения можно считать еще достаточно мягкой.

Вместе с тем, мера пресечения – это все же мера пресечения, и поэтому перспективы дальнейшей деятельности Владимира Луганского в составе ВККС пока остаются не совсем понятными.

К тому же в любой момент в Высший совет правосудия может поступить дисциплинарная жалоба относительно Владимира Луганского, а САП может сделать все, чтобы как можно быстрее передать обвинительный акт в отношении члена ВККС для рассмотрения в ВАКС по сути.

И тогда, учитывая, что ВККС предстоит провести многочисленные конкурсные процедуры на должности судей, участие Владимира Луганского в работе Комиссии будет вообще под вопросом.

В более отдаленной перспективе ситуация, сложившаяся вокруг Владимира Луганского, может вообще повлиять на возможность Комиссии эффективно осуществлять свои полномочия, ведь с марта 2024 года ВККС и так работает в неполном составе – вместо 16 членов Комиссии в ее составе лишь 15 членов ВККС.

Почему к Владимиру Луганскому возникли вопросы

Напомним, что Владимир Луганский - судья Северодонецкого городского суда Луганской области в отставке. В 2023 году он был назначен Высшим советом правосудия на должность члена ВККС, но к обязанностям члена Комиссии приступил только в 2024 году после увольнения из рядов ВСУ.

Расследование в отношении Владимира Луганского связано с, по мнению НАБУ и САП, незаконным получением судьей в отставке 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также с незаконным получением увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после выхода в отставку в 2020-2025 годах.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

К тому же, в 2011 году МАУП в принципе не имел полномочий на выдачу дипломов доктора философии, а украинские учреждения высшего образования впервые начали присваивать научные степени доктора философии именно гражданам Украины только с 2019 года.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

Расследование антикоррупционными органами было начато после обращения общественной организации «Центр противодействия коррупции» в 2024 году.

17 апреля Владимиру Луганскому было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Как ВАКС избирал члену ВККС меру пресечения, день последний

Рассмотрение ходатайства об избрании члену ВККС меры пресечения длилось три дня – 25, 29 и 30 апреля.

Детальнее с позициями прокуратуры, защиты и самого Владимира Луганского, которые были изложены в судебном заседании 25 апреля, можно ознакомиться по ссылке.

29 апреля защита судьи в отставке и прокурор САП изложили очередные доводы в пользу своих позиций.

Так адвокаты члена ВККС Артем Крикун-Труш и Вячеслав Коломийчук продолжали настаивать, что их клиент стал жертвой мошеннических действий со стороны МАУП.

Они проанализировали ряд публикаций с сайта МАУП, датированных 2008-2012 годами.

Еще в 2008 году МАУП сообщал о том, что в 2007 году этим заведением в Украине была создана целая сеть «учебно-консультационных центров» по подготовке докторов философии.

При этом по данным МАУП, уже по состоянию на август 2008 года МАУП и многочисленные аффилированные с ним структуры подготовили 740 только докторов философии.

А в 2009 году МАУП в очередной раз сообщал, что в учебном заведении существует «программа подготовки докторов философии» по разной специализации, которая популярна среди иностранных граждан. При этом в Болгарии МАУП создал целый «Балканский центр подготовки докторов философии», а в Польше – «Международный центр подготовки докторов философии».

Внедрение программ подготовки докторов философии МАУП объяснял необходимостью соответствовать требованиям европейского образовательного процесса и международным стандартам, а также ожиданием, что уже в «ближайшее время» в Украине будут отменены «советские» научные степени кандидата наук и доктора наук.

Кроме того, в 2012 году в МАУП сообщили, что в 2011-2012 годах диссертации на соискание ученой степени доктора философии, в том числе в области права, защитили 30 преподавателей самого МАУП и его филиалов.

По мнению адвокатов, МАУП осуществлял свою деятельность открыто, а со стороны государства претензий к этому учебному заведению не возникало.

Также адвокаты Владимира Луганского обратили внимание суда на то, что 15 августа 2014 года Министерство образования и науки выпустило разъяснения относительно положений Закона «О высшем образовании», который в июле того же года был принят парламентом и подписан Президентом. Данным законом в Украине официально вводилась научная степень «доктор философии».

В указанных разъяснениях Минобразования отмечалось, что научная степень кандидата наук после вступления в силу нового Закона «О высшем образовании» приравнивается к ученой степени доктора философии и наоборот.

«Соответственно, исходя из конституционного принципа равенства граждан в правах (ст. 21), лица, которым уже присуждена (или может быть в ближайшее время присуждена) научная степень доктора философии, приравниваются в правах к лицам, которым присуждена научная степень кандидата наук», - отмечалось в разъяснениях Минобразования.

Таким образом, по мнению защиты, нарушения закона именно со стороны их клиента не произошло, поэтому САП и НАБУ должны отказаться от преследования Владимира Луганского.

Прокурор САП Ольга Малик в свою очередь отметила, что степень доктора философии Владимир Луганский получил в 2011 году, однако длительное время никаких действий, направленных на то, чтобы извлечь для себя хоть какую-либо выгоду от наличия научной степени, он не предпринимал.

Однако в 2015 году, то есть после принятия нового закона о высшем образовании и после появления разъяснений от Минобразования, Владимир Луганский все же воспользовался наличием научной степени доктора философии для получения надбавок к должностному окладу судьи.

По мнению прокурора, когда в 2011 году Владимир Луганский получил диплом доктора философии, то он четко осознавал, что полученный им документ не дает ему права на получение каких-либо доплат. Только после 2014 года, то есть после вступления в силу нового Закона «О высшем образовании», Владимир Луганский решил получить «дивиденды» от своего диплома.

Интересно, что для усиления своей позиции прокурор решила погрузиться в записи из блокнота Владимира Луганского, который был изъят детективами НАБУ в его служебном кабинете 17 апреля во время проведения следственных действий.

В блокноте содержались определенные размышления члена ВККС по поводу ситуации, в которой он оказался и собственно о том, как ему действовать дальше.

Например, на одной из страниц в блокноте Владимир Луганский сделал запись о том, что он хотя и «получил диплом негосударственного образца, но диплом был получен незапрещенным законом способом».

На другой странице член ВККС записал, что если бы он заранее знал, что с дипломом будут проблемы, он бы все «исправил».

В другом месте Владимир Луганский сделал запись о том, что он мог бы получать доплаты к должностному окладу за научную степень сразу после получения диплома, но «не сделал этого».

«Все равно сдыхать, но бояться мне нечего», – также было записано членом ВККС на еще одной странице в блокноте.

«Записи в блокноте свидетельствуют о том, что Владимир Луганский ясно понимал проблематичность своего диплома и пытался найти пути для решения проблемы. Кроме того, он считает, что в его ситуации виновен кто-то другой, но не он сам», - отметила Ольга Малик.

Хотя решение следственного судьи ВАКС в итоге оказалось более мягким, чем хотела бы САП, однако учитывая возможные негативные последствия, как для Владимира Луганского, так и для ВККС в целом, можно ожидать, что борьба Владимира Луганского еще далека от завершения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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