Практика судов
  1. В Украине

В Кабмине объяснили, почему Денис Шмыгаль не задекларировал Range Rover жены

21:38, 30 апреля 2025
В декларации премьера отсутствовал Range Rover, поскольку, по разъяснениям НАПК, служебные авто не нужно декларировать.
В Кабмине объяснили, почему Денис Шмыгаль не задекларировал Range Rover жены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После публикации расследования о незадекларированном автомобиле Range Rover в имущественной декларации премьер-министра Дениса Шмыгаля Кабинет министров дал официальное разъяснение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В правительстве пояснили, что транспортное средство не было указано в декларации, поскольку является служебным, и согласно разъяснениям НАПК, такие автомобили не подлежат декларированию. В то же время, чтобы избежать спекуляций, премьер-министр в установленные сроки подал уточнённую декларацию.

«В декларации Дениса Шмыгаля отсутствовал автомобиль Range Rover Sport 2022 года выпуска, о котором идётся в сюжете „Слідство.інфо“, поскольку существует прямое указание органа, отвечающего за предотвращение коррупции, о невнесении таких транспортных средств в декларацию», — говорится в ответе.

В Кабмине уточнили, что этот автомобиль является служебным транспортом частного предприятия «КАДіС УА», которым пользуется жена премьера Катерина Шмыгаль как директор компании. Это подтверждается соответствующими приказами о назначении и передаче автомобиля в служебное пользование.

Также в ответе добавили: «Согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции служебные транспортные средства не нужно декларировать... поскольку такие автомобили предоставляются в пользование не конкретному человеку, а любому, кто занимает соответствующую должность».

Однако из-за общественного резонанса премьер решил обновить декларацию и указать право пользования указанным авто своей женой.

«Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций и обеспечить максимальную прозрачность. Позиция премьер-министра всегда была и остаётся неизменной: действовать чётко в рамках правового поля», — подчеркнули в Кабмине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация Кабинет Министров Украины декларирование Денис Шмыгаль авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Было честью работать»: Илон Маск неофициально попрощался с Белым домом во время заседания правительства США

«Илон, кстати, мне нравится двойная кепка. Он единственный, кто может это сделать и избежать наказания», — сказал Дональд Трамп, а Илон Маск отметил, что для него было честью работать с кабинетом Трампа.

Трамп прокомментировал соглашение о недрах с Украной: «Присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну»

«Мы согласовали соглашение, и я предполагаю, что они выполнят его. Мы еще не видели плодов этого соглашения, но, подозреваю, увидим», заявил Дональд Трамп.

США требуют от Украины подписать весь пакет документов по соглашению о недрах 30 апреля – CNN

Источники CNN сообщают, что США и Украина сталкиваются с разногласиями в последнюю минуту относительно соглашения о минералах.

Законопроект об налогообложении виртуальных активов позволит коррупционерам легализовать свои активы, а легальный рынок задавит регулированием – Прокопишин

«Абсолютно очевидно, что налог в 23% с дохода никто платить не будет, а норма о льготном налогообложении в 5% вводится для того, чтобы чиновники, политики или криминал легализовали свои незаконные миллиарды», – отметил Евгений Прокопишин.

Минобороны заявило, что запрос о разбронировании медиков касается только специалистов дефицитных специальностей

Минобороны обещает, что снятие бронирования с медицинских работников не будет носить массовый характер.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду