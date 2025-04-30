В Кабмине объяснили, почему Денис Шмыгаль не задекларировал Range Rover жены

В декларации премьера отсутствовал Range Rover, поскольку, по разъяснениям НАПК, служебные авто не нужно декларировать.

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После публикации расследования о незадекларированном автомобиле Range Rover в имущественной декларации премьер-министра Дениса Шмыгаля Кабинет министров дал официальное разъяснение. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В правительстве пояснили, что транспортное средство не было указано в декларации, поскольку является служебным, и согласно разъяснениям НАПК, такие автомобили не подлежат декларированию. В то же время, чтобы избежать спекуляций, премьер-министр в установленные сроки подал уточнённую декларацию.

«В декларации Дениса Шмыгаля отсутствовал автомобиль Range Rover Sport 2022 года выпуска, о котором идётся в сюжете „Слідство.інфо“, поскольку существует прямое указание органа, отвечающего за предотвращение коррупции, о невнесении таких транспортных средств в декларацию», — говорится в ответе.

В Кабмине уточнили, что этот автомобиль является служебным транспортом частного предприятия «КАДіС УА», которым пользуется жена премьера Катерина Шмыгаль как директор компании. Это подтверждается соответствующими приказами о назначении и передаче автомобиля в служебное пользование.

Также в ответе добавили: «Согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции служебные транспортные средства не нужно декларировать... поскольку такие автомобили предоставляются в пользование не конкретному человеку, а любому, кто занимает соответствующую должность».

Однако из-за общественного резонанса премьер решил обновить декларацию и указать право пользования указанным авто своей женой.

«Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций и обеспечить максимальную прозрачность. Позиция премьер-министра всегда была и остаётся неизменной: действовать чётко в рамках правового поля», — подчеркнули в Кабмине.

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