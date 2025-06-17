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ВАКС продлил расследование дела члена ВККС Луганского до октября

15:05, 17 июня 2025
Луганского подозревают в присвоении более полумиллиона гривен.
ВАКС продлил расследование дела члена ВККС Луганского до октября
Источник фото: ВККС
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Высший антикоррупционный суд постановил продлить срок досудебного расследования по делу в отношении члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского, которого подозревают в незаконном присвоении средств. Об этом сообщает «Слово и дело».

Соответствующее решение суд принял 13 июня, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ. Новый крайний срок расследования установлен на 17 октября 2025 года.

По данным следствия, Луганского подозревают в присвоении 576 тысяч гривен. Уголовное производство ведется по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

Детальнее с обстоятельствами дела в отношении Владимира Луганского можно ознакомиться по ссылке.

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