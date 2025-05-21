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Владимир Луганский остался с мерой пресечения – решение Апелляционной палаты ВАКС

18:56, 21 мая 2025
Апелляционная палата ВАКС оставила жалобу Владимира Луганского без удовлетворения.
Владимир Луганский остался с мерой пресечения – решение Апелляционной палаты ВАКС
Источник фото: ВККС
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 21 мая 2025 года частично изменила условия меры пресечения, установленной для члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского следственным судьей ВАКС еще 30 апреля.

Коллегия судей АП ВАКС полностью оставила без удовлетворения жалобу защиты Владимира Луганского.

Вместе с тем, коллегия судей частично удовлетворила жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно новому решению, определение суда первой инстанции изменено в части возложения на Владимира Луганского новых обязанностей:

не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, то есть из Киева, без разрешения детектива, прокурора или суда

воздерживаться от общения с большим числом свидетелей, чем это было определено судом первой инстанции.

Также коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении заявлений о передаче Владимира Луганского на поруки.

Указанное решение приняла коллегия судей АП ВАКС в составе: Даниила Чорненькая (докладчик), Сергей Боднар, Игорь Панаид.

Таким образом, Владимир Луганский остается под действием меры пресечения в виде залога в размере 242 240 гривен.

В ходе судебного заседания прокурор САП вновь сообщила, что диплом доктора философии, полученный Владимиром Луганским после защиты в МАУП в 2011 году, не предоставлял ему права на получение доплат к должностному окладу судьи и к пожизненному содержанию судьи в отставке.

«Это не было ошибкой Владимира Луганского. Он был юристом, был судьей, поэтому должен был понимать последствия своих действий», - отметила прокурор САП Ольга Малик.

Напомним, что расследование в отношении Владимира Луганского связано с, по мнению НАБУ и САП, незаконным получением судьей в отставке 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также с незаконным получением увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после выхода в отставку в 2020-2025 годах.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

Детальнее с обстоятельствами дела в отношении Владимира Луганского можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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