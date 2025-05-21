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Во Львове мужчина распылил баллончик в ТЦК и полицию во время проверки документов

18:59, 21 мая 2025
Во время оповещения военнообязанных мужчина распилил баллончик у полицейского и военнослужащего, которые просили предоставить документы.
Во Львове мужчина распылил баллончик в ТЦК и полицию во время проверки документов
Иллюстративное изображение: медиа
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Во Львове мужчина распылил баллончик в правоохранителя и военнослужащего ТЦК во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел около 10:00 в среду, 21 мая, когда военнослужащие одного из львовских РТЦК и СП совместно с представителями полиции проводили оповещение военнообязанных граждан.

«На улице Княгини Ольги гражданин, по просьбе предоставить для проверки военно-учетные документы, начал убегать. Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, предположительно, перцовый газ. В результате — правоохранитель и военнослужащий были госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — сообщили там.

Задержанный оказался военнообязанным гражданином, который находился в розыске. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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