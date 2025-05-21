У Львові чоловік розпилив балончик у ТЦК та поліцію під час перевірки документів

Під час оповіщення військовозобов’язаних чоловік розпилив балончик у поліцейського та військовослужбовця, які просили надати документи.

Ілюстративне зображення: медіа

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У Львові чоловік розпилив балончик у правоохоронця та військовослужбовця ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався близько 10:00 у середу 21 травня, коли військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян.

«На вулиці Княгині Ольги, громадянин на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок – правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей», - зазначили там.

Чоловік, якого затримали, виявився військовозобов’язаним громадянином, який перебував у розшуку. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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