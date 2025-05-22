ДПС нагадала суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності про алгоритм дій для уникнення ризиків у сфері валютного нагляду

Щоб уникнути зайвих перевірок ДПС дала суб’єктам ЗЕД кілька порад.

Фото: dp.tax.gov.ua

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Державна податкова служба України звернула увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютний нагляд здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Одним з основних тригерів для нагляду є надходження від уповноважених банків повідомлень про порушення граничних строків розрахунків за ЗЕД-операціями.

Основними причинами є:

▪️ ненадання резидентом до банку повного пакета документів;

▪️ подання реєстру митних декларацій у банк, який не обслуговує резидента;

▪️ зарахування коштів на рахунок, не зазначений у митній декларації;

▪️ неподання до банку інформації про внесення змін до митної декларації (аркуш коригування тощо).

Щоб уникнути зайвих перевірок і надмірного листування, ДПС рекомендує суб’єктам ЗЕД:

▪️ своєчасно надавати до банку повний комплект документів;

▪️ інформувати банк про будь-які зміни до митних декларацій;

▪️ забезпечувати узгодженість даних у митній декларації та платіжних документах.

Належне виконання цих рекомендацій допоможе:

▪️ зменшити кількість перевірок;

▪️ оптимізувати витрати часу та ресурсів;

▪️ покращити взаємодію з банківськими установами та податковими органами.

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