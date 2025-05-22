ДПС нагадала суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності про алгоритм дій для уникнення ризиків у сфері валютного нагляду

Державна податкова служба України звернула увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків.
Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютний нагляд здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Одним з основних тригерів для нагляду є надходження від уповноважених банків повідомлень про порушення граничних строків розрахунків за ЗЕД-операціями.
Основними причинами є:
▪️ ненадання резидентом до банку повного пакета документів;
▪️ подання реєстру митних декларацій у банк, який не обслуговує резидента;
▪️ зарахування коштів на рахунок, не зазначений у митній декларації;
▪️ неподання до банку інформації про внесення змін до митної декларації (аркуш коригування тощо).
Щоб уникнути зайвих перевірок і надмірного листування, ДПС рекомендує суб’єктам ЗЕД:
▪️ своєчасно надавати до банку повний комплект документів;
▪️ інформувати банк про будь-які зміни до митних декларацій;
▪️ забезпечувати узгодженість даних у митній декларації та платіжних документах.
Належне виконання цих рекомендацій допоможе:
▪️ зменшити кількість перевірок;
▪️ оптимізувати витрати часу та ресурсів;
▪️ покращити взаємодію з банківськими установами та податковими органами.
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