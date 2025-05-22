В Одесі судитимуть лікаря, який вимагав хабар у пацієнта з інвалідністю

Медик за 600 доларів пообіцяв вплинути на видачу фіктивних документів для продовження інвалідності.

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В Одесі судитимуть лікаря однієї з амбулаторій, якого викрили у зловживанні впливом. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що до лікаря загальної практики – сімейної медицини однієї з амбулаторій Одеської міської ради звернувся 52-річний чоловік з інвалідністю по консультацію щодо лікування для продовження інвалідності.

Втім, медик вирішив підзаробити на хворому і виказав прохання надати йому 600 доларів гонорару.

За цю суму він пообіцяв вплинути на службових осіб однієї з міських лікарень, аби ті видали чоловіку документи щодо проходження стаціонарного лікування за відсутності пацієнта з можливістю його подальшого направлення на медико-соціальну експертну комісію.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку ділка на робочому місці під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди.

У нього вилучили в якості речових доказів гроші та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

На час досудового розслідування суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зібравши достатню кількість доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Чорноморська окружна прокуратура.

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