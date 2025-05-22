В Одессе будут судить врача, требовавшего взятку у пациента с инвалидностью

Медик за 600 долларов пообещал повлиять на выдачу фиктивных документов для продления инвалидности.

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В Одессе будут судить врача одной из амбулаторий, которого разоблачили в злоупотреблении влиянием. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что к врачу общей практики — семейной медицины одной из амбулаторий Одесского городского совета обратился 52-летний мужчина с инвалидностью за консультацией по поводу лечения для продления группы инвалидности.

Однако медик решил нажиться на пациенте и потребовал у него 600 долларов гонорара.

За эту сумму он пообещал повлиять на должностных лиц одной из городских больниц, чтобы те оформили документы о прохождении стационарного лечения без фактического пребывания пациента в медучреждении, с последующим направлением на медико-социальную экспертную комиссию.

Правоохранители задержали врача на рабочем месте в порядке процессуального задержания во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды.

У него изъяли деньги и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

На время досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Собрав достаточно доказательств, следователи предъявили фигуранту обвинение в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства. Согласно санкции ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие завершено, обвинительный акт направлен в суд. Государственное обвинение в суде будет поддерживать Черноморская окружная прокуратура.

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