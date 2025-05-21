В Киеве до 10 июня частично ограничат движение транспорта по улице Будиндустрии

Дорожники будут проводить текущий ремонт улицы.

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В Киеве с 22 мая по 10 июня частично ограничат движение транспорта по улице Будиндустрии. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Указывается, что в этот период дорожники КП ШЕУ «Магистраль» будут проводить текущий ремонт улицы.

В частности, планируется отремонтировать смотровые колодцы и дождеприемники, а также уложить новый верхний слой асфальтобетонного покрытия.

«Для проезда транспорта работы будут выполняться поэтапно — без полного перекрытия движения по улице», — говорится в сообщении.

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