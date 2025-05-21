Суд — один, зарплаты разные: переводчики судов Нью-Йорка требуют равной оплаты труда

Переводчики утверждают, что получают вдвое меньше коллег в федеральных судах и видят в этом дискриминацию по национальному происхождению.

Фото: unsplash

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Группа судебных переводчиков из Нью-Йорка, которые считают, что их труд недооценен и подвергается дискриминации, вновь обратилась в суд. Они требуют возобновить дело, отклонённое в прошлом году, заявляя, что низкая оплата их труда связана с происхождением — большинство переводчиков являются представителями национальных меньшинств или родились за пределами США. Об этом сообщает Courthouse News.

Почему переводчики жалуются?

Переводчики выполняют одну из ключевых функций в суде — обеспечивают равный доступ к правосудию для людей, не владеющих английским языком. Однако, по их словам, получают значительно меньше, чем другие сотрудники суда — например, судебные репортеры или судебные приставы.

Кроме того, зарплата переводчиков в федеральных судах вдвое выше, чем у тех, кто работает на уровне штата. А требования к квалификации — местами даже более жёсткие.

В чём суть обвинения?

Истцы утверждают: такое отношение — это не просто несправедливость, а форма дискриминации. Их адвокат Артур Шварц говорит: «Все мои клиенты — это либо носители других языков, либо тесно связаны с иноязычными сообществами. И всех их объединяет одно — иное национальное происхождение».

Он также подчёркивает: несмотря на сложность работы и наличие профессиональной этики, переводчиков до сих пор не воспринимают как равноправных специалистов.

Ежедневная дискриминация — это не только о деньгах

Переводчики рассказывают, что в суде к ним часто ставятся несерьёзно. Например, им не предоставляют постоянного рабочего места, тогда как у судей, клерков и репортеров есть собственные столы и офисы. В одном случае, в 2021 году, судья назвал переводчиков "имуществом", что вызвало шок даже среди коллег.

Что говорит суд?

Судьи апелляционного суда отнеслись к аргументам с осторожностью. Один из них отметил, что низкая оплата — не всегда признак дискриминации, приведя в пример учителей, которых также часто недооценивают.

Однако судья признал, что разница в оплате между переводчиками в судах штата и федеральных судах действительно “поразительная”.

Что дальше?

Теперь суд должен решить, можно ли считать ситуацию проявлением дискриминации. Если да — переводчики получат возможность повторно подать иск, и дело вернётся в суд.

Пока решение не вынесено, но это дело может стать важным прецедентом не только для работников судебной системы, но и для всех, кто сталкивается со скрытыми формами неравенства на рабочем месте.

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