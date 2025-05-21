Суд — один, зарплати різні: перекладачі судів Нью-Йорка вимагають рівної оплати праці

Перекладачі стверджують, що отримують вдвічі менше за колег у федеральних судах і вбачають у цьому дискримінацію за національним походженням.

Фото: unsplash

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Група судових перекладачів із штату Нью-Йорк, які вважають, що їхня праця недооцінена та дискримінаційна, знову звернулася до суду. Вони просять поновити справу, яку торік було відхилено, заявляючи, що низька оплата їхньої праці пов’язана з походженням — більшість перекладачів є представниками національних меншин або народилися за межами США. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому перекладачі скаржаться?

Перекладачі виконують одну з ключових функцій у суді — забезпечують рівний доступ до правосуддя для людей, які не володіють англійською. Але при цьому, за їхніми словами, заробляють значно менше, ніж інші працівники суду — наприклад, судові репортери або офіцери правопорядку.

До того ж, зарплата перекладачів у федеральних судах удвічі вища, ніж у тих, хто працює на рівні штату. А вимоги до кваліфікації — подекуди навіть вищі.

В чому суть звинувачення?

Позивачі стверджують: таке ставлення — це не просто несправедливість, а форма дискримінації. Їхній адвокат Артур Шварц, каже: «Усі мої клієнти — це або носії інших мов, або пов’язані з іншомовними спільнотами. І всіх їх об’єднує одне — інше національне походження.»

Він також наголошує: незважаючи на складність роботи й етичні стандарти, перекладачів у судовій системі досі не сприймають як рівноправних професіоналів.

Щоденна дискримінація — не лише про гроші

Перекладачі розповідають, що в суді їх часто не сприймають серйозно. Наприклад, їм не надають постійного робочого місця, тоді як у суддів, клерків і репортерів є окремі столи й офіси. А в одному з випадків, у 2021 році, суддя назвав перекладачів “майном” — що викликало шок навіть серед колег.

Що каже суд?

Судді в апеляційному суді поставилися до аргументів із обережністю. Один із них зазначив, що низька оплата — не завжди ознака дискримінації, і навів приклад вчителів, які також часто недооцінені.

Проте суддя визнав, що різниця в зарплаті між перекладачами у суді штату та федеральному суді дійсно «разюча».

Що буде далі?

Тепер суд має вирішити, чи можна вважати цю ситуацію справжнім проявом дискримінації. Якщо так — перекладачі зможуть повторно подати позов, і справа знову повернеться до суду.

Поки рішення не ухвалене, але ця справа може стати важливим прецедентом не лише для працівників судової системи, а й для всіх, хто щодня стикається з прихованими формами нерівності на робочому місці.

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