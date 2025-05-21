Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Мінветеранів отримає більше повноважень для підтримки захисників та їхніх родин.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Міністерство у справах ветеранів. Відтепер Мінветеранів офіційно визначене як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері підтримки ветеранів війни, осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів їхніх родин і родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Оновлене Положення значно розширює функціонал міністерства, вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, повноваження Мінветеранів розширено щодо:

формування і реалізації державної політики у сфері вшанування та увічнення пам’яті ветеранів;

формування і реалізації державної політики у сфері діяльності ветеранських просторів, фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, у тому числі шляхом нормативно-правового забезпечення;

формування і реалізації державної політики у сфері організації заходів із соціальної та професійної адаптації ветеранів та членів їх сімей, сприяння їх працевлаштуванню та підприємницькій діяльності;

сприяння координації діяльності центрів ветеранського розвитку;

сприяння вирішенню питань щодо пенсійного забезпечення, надання пільг ветеранам та членам їхніх сімей у взаємодії з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України, у тому числі шляхом обміну інформацією про наявність статусу ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

участі у проведенні аналізу стану ринку праці щодо ветеранів та членів їх сімей у взаємодії з Мінекономіки, розробці та внесенні в установленому порядку пропозицій Мінекономіки стосовно регулювання ринку праці та зайнятості щодо ветеранів та членів їхніх сімей, соціального захисту та професійного навчання;

впровадження цифрових технології у сфери суспільного життя з питань, що належать до компетенції Мінветеранів, з метою надання державних послуг ветеранам та членам їхніх сімей.

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