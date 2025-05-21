Кабмін спростив визнання сирітських творів за законом про авторське право

Нові правила дозволяють використовувати сирітські твори правомірно й прозоро.

Фото: nipo.gov.ua

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Міністерство економіки України повідомило, уряд затвердив оновлені правила, які спрощують порядок офіційного визнання твору сирітським — тобто таким, правовласника якого неможливо встановити або знайти. Це дає можливість архівам, бібліотекам, музеям, освітнім і науковим установам легально використовувати такі твори без ризику порушення авторських прав.

«Ми впорядковуємо сферу авторського права відповідно до європейських принципів. Нові правила дозволяють використовувати сирітські твори правомірно й прозоро. Це важливий крок до модернізації всієї системи інтелектуальної власності в Україні», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що таке сирітський твір і в чому проблема?

Іноді твір — наприклад, фільм, музика або книга — все ще охороняється авторським правом, але неможливо знайти правовласника. Такі об’єкти називаються сирітськими.

Це створює складності: архів, бібліотека або інша організація не може правомірно використовувати цей твір — бо не знає, в кого питати дозвіл.

Що передбачають оновлені правила?

Прийнята постанова встановлює:

чіткий порядок подання заяв до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ);

можливість усунення недоліків у поданій заяві;

прозору процедуру розгляду заяв та комунікації з заявниками;

як діяти, у разі відмови у наданні статусу в рамках адміністративного оскарження.

«Удосконалення порядку набуття та втрати статусу сирітського твору - це важливий крок, який полегшить процедуру визнання твору сирітським для культурних, освітніх і наукових установ з метою подальшого використання об’єктів авторського права і суміжних прав без ризику порушення закону», - заявили у Міністерстві економіки.

Нові правила:

адаптовані до змін у законі «Про авторське право і суміжні права»;

відповідають вимогам Закону України «Про адміністративну процедуру»;

підтримують європейські підходи у сфері інтелектуальної власності.

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