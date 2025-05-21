Кабмін спростив визнання сирітських творів за законом про авторське право

Міністерство економіки України повідомило, уряд затвердив оновлені правила, які спрощують порядок офіційного визнання твору сирітським — тобто таким, правовласника якого неможливо встановити або знайти. Це дає можливість архівам, бібліотекам, музеям, освітнім і науковим установам легально використовувати такі твори без ризику порушення авторських прав.
«Ми впорядковуємо сферу авторського права відповідно до європейських принципів. Нові правила дозволяють використовувати сирітські твори правомірно й прозоро. Це важливий крок до модернізації всієї системи інтелектуальної власності в Україні», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Що таке сирітський твір і в чому проблема?
Іноді твір — наприклад, фільм, музика або книга — все ще охороняється авторським правом, але неможливо знайти правовласника. Такі об’єкти називаються сирітськими.
Це створює складності: архів, бібліотека або інша організація не може правомірно використовувати цей твір — бо не знає, в кого питати дозвіл.
Що передбачають оновлені правила?
Прийнята постанова встановлює:
«Удосконалення порядку набуття та втрати статусу сирітського твору - це важливий крок, який полегшить процедуру визнання твору сирітським для культурних, освітніх і наукових установ з метою подальшого використання об’єктів авторського права і суміжних прав без ризику порушення закону», - заявили у Міністерстві економіки.
Нові правила:
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