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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який розбив скло у вагоні метрополітену

23:12, 21 травня 2025
В момент злочину чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.
У Києві повідомили про підозру чоловіку, який розбив скло у вагоні метрополітену
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру жителю столиці, який розбив скло у вагоні метрополітену

Як повідомила пресслужба поліції Києва, правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 19-річний місцевий мешканець який в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

«Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів попасти у сусідній вагон», - заявили у поліції.

Тепер хулігану загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Національна поліція Київ метро

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