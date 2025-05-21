У Києві повідомили про підозру чоловіку, який розбив скло у вагоні метрополітену

В момент злочину чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру жителю столиці, який розбив скло у вагоні метрополітену

Як повідомила пресслужба поліції Києва, правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 19-річний місцевий мешканець який в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

«Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів попасти у сусідній вагон», - заявили у поліції.

Тепер хулігану загрожує до п’яти років обмеження волі.

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