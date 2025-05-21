Ожиріння і стрес замість шкідливих звичок — що загрожує підліткам у найближчі роки

Експерти вважають, що до 2030 року ожиріння торкнеться кожного третього підлітка.

Фото: unsplash

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У світі зменшується вживання алкоголю та тютюну серед підлітків, однак на зміну цим звичкам приходять інші проблеми — надмірна вага та погіршення психічного здоров’я. За даними нового звіту Lancet, до 2030 року 464 мільйони підлітків матимуть надлишкову вагу або ожиріння. Це на 143 мільйони більше, ніж було у 2015 році.

У великому звіті експерти підкреслюють: підлітки у світі переживають критичний момент. Якщо раніше основною загрозою були сигарети й алкоголь, то тепер — це проблеми з вагою та ментальне виснаження. Особливо погіршило ситуацію життя під час пандемії COVID-19.

Психічне здоров’я підлітків стрімко погіршується вже понад 30 років.

Надмірна вага серед підлітків у деяких країнах Африки та Азії зросла у 8 разів.

Експерти б’ють на сполох: здоров’я підлітків поки що «пасе задніх» у порівнянні з досягненнями в охороні здоров’я маленьких дітей. Якщо нічого не змінити, прогрес буде зруйнований.

Автори звіту прямо заявляють: «Підлітковий вік більше не можна ігнорувати. Час діяти — зараз». Вони наголошують, що фінансування підліткового здоров’я суттєво відстає від реальних потреб.

Сара Бейрд, співголова комісії, зазначає: «Хоч тютюн і алкоголь втрачають популярність, ожиріння та психічні проблеми швидко набирають обертів. Це виклик, який ускладнюється війнами, кліматичною кризою і швидкою цифровізацією світу.»

У доповіді йдеться і про вплив цифрових технологій. З одного боку — соцмережі, доступ до інформації, онлайн-навчання. З іншого — ризики для психічного здоров’я. Автори закликають не блокувати інтернет, а навчати молодь користуватися ним із користю.

Також у звіті нагадують: сьогоднішні підлітки — перше покоління, яке все життя житиме в умовах погіршення клімату.

«Здоров’я та добробут молоді — це інвестиція в наше спільне майбутнє», — підсумовує співголова комісії, професорка Сара Бейрд із Університету Джорджа Вашингтона. На її думку, підтримка підлітків має стати пріоритетом для кожної країни, особливо з огляду на старіння населення та зниження народжуваності в усьому світі.

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