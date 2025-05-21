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Ожирение и стресс вместо вредных привычек — что угрожает подросткам в ближайшие годы

21:41, 21 мая 2025
Эксперты считают, что к 2030 году ожирение коснется каждого третьего подростка.
Ожирение и стресс вместо вредных привычек — что угрожает подросткам в ближайшие годы
Фото: unsplash
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В мире снижается употребление алкоголя и табака среди подростков, однако на смену этим привычкам приходят другие проблемы — избыточный вес и ухудшение психического здоровья. Согласно новому отчету Lancet, к 2030 году 464 миллиона подростков будут иметь лишний вес или ожирение. Это на 143 миллиона больше, чем в 2015 году.

В масштабном докладе эксперты подчеркивают: подростки во всем мире переживают критичний момент. Если раньше основной угрозой были сигареты и алкоголь, то теперь — это проблемы с весом и ментальное истощение. Особенно ухудшила ситуацию пандемия COVID-19.

  • Психическое здоровье подростков стремительно ухудшается уже более 30 лет.
  • Избыточный вес среди подростков в некоторых странах Африки и Азии вырос в 8 раз.

Эксперты бьют тревогу: здоровье подростков пока что серьезно отстает от успехов, достигнутых в сфере охраны здоровья маленьких детей. Если не вжити меры, достигнутый прогресс будет утрачен.

Авторы отчета прямо заявляют: «Подростковый возраст больше нельзя игнорировать. Время действовать — сейчас». Они подчеркивают, что финансирование подросткового здоровья существенно отстает от реальных потребностей.

Сопредседательница комиссии Сара Бейрд отмечает: «Хотя табак и алкоголь теряют популярность, ожирение и психические проблемы стремительно набирают обороты. Эта угроза усугубляется войнами, климатическим кризисом и стремительной цифровизацией мира».

В отчете также рассматривается влияние цифровых технологий. С одной стороны — соцсети, доступ к информации, онлайн-обучение. С другой — риски для психики. Авторы призывают не блокировать интернет, а учить молодежь использовать его с пользой.

Кроме того, в докладе напоминается: сегодняшние подростки — первое поколение, которое проживет всю жизнь в условиях нарастающего климатического ухудшения.

«Здоровье и благополучие молодежи — это инвестиция в наше общее будущее», — подытоживает профессор Сара Бейрд из Университета Джорджа Вашингтона. По ее мнению, поддержка подростков должна стать приоритетом для каждой страны, особенно на фоне старения населения и снижения рождаемости во всем мире.

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