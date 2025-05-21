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Канцлер Германии Мерц считает, что нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине

17:24, 21 мая 2025
По словам Фридриха Мерца, боевые действия в Украине продолжатся.
Канцлер Германии Мерц считает, что нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине
Фото: berliner-telegraph.de
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Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что на данный момент нет признаков скорого окончания войны России против Украины.

«Нет никаких признаков того, что война в Украине скоро закончится», — цитирует Мерца Clash Report.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Ванс заявлял, что переговоры по поводу войны в Украине зашли в тупик. Также он считает, что война в Украине в ближайшее время не завершится.

 

Как сообщала «Судебно-юридическая газета»Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что возможность возвращения России к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года якобы может стать «стимулом» для завершения войны против Украины. 

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Германия россия Украина война

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