Канцлер Германии Мерц считает, что нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине

По словам Фридриха Мерца, боевые действия в Украине продолжатся.

Фото: berliner-telegraph.de

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Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что на данный момент нет признаков скорого окончания войны России против Украины.

«Нет никаких признаков того, что война в Украине скоро закончится», — цитирует Мерца Clash Report.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Ванс заявлял, что переговоры по поводу войны в Украине зашли в тупик. Также он считает, что война в Украине в ближайшее время не завершится.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что возможность возвращения России к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года якобы может стать «стимулом» для завершения войны против Украины.

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