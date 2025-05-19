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Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут — Джей Ді Венс

16:31, 19 травня 2025
«Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут — Джей Ді Венс
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед розмовою Дональда Трампа з Путіним зробив кілька заяв. Про це повідомляє Clash Report.

«Ми розуміємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут.

Путін, схоже, не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни.

Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – цитує Джей Ді Венса Clash Report.

Нагадаймо, на 17:00 за київським часом 19 травня заплановано телефонну розмову між Трампом і Путіним.

Відразу після цього Трамп проведе телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Потім Президент США планує провести бесіду з представниками держав-членів НАТО.

Деталі майбутньої розмови невідомі. Раніше Трамп заявив, що має намір обговорити припинення вогню.

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США рф Україна війна переговори

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