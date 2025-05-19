Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут — Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед розмовою Дональда Трампа з Путіним зробив кілька заяв. Про це повідомляє Clash Report.
«Ми розуміємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут.
Путін, схоже, не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни.
Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – цитує Джей Ді Венса Clash Report.
Нагадаймо, на 17:00 за київським часом 19 травня заплановано телефонну розмову між Трампом і Путіним.
Відразу після цього Трамп проведе телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.
Потім Президент США планує провести бесіду з представниками держав-членів НАТО.
Деталі майбутньої розмови невідомі. Раніше Трамп заявив, що має намір обговорити припинення вогню.
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