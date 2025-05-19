Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут — Джей Ді Венс

«Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед розмовою Дональда Трампа з Путіним зробив кілька заяв. Про це повідомляє Clash Report.

«Ми розуміємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут.

Путін, схоже, не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни.

Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – цитує Джей Ді Венса Clash Report.

Нагадаймо, на 17:00 за київським часом 19 травня заплановано телефонну розмову між Трампом і Путіним.

Відразу після цього Трамп проведе телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Потім Президент США планує провести бесіду з представниками держав-членів НАТО.

Деталі майбутньої розмови невідомі. Раніше Трамп заявив, що має намір обговорити припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.