Переговоры по поводу войны в Украине зашли в тупик – Джей Ди Вэнс

«Если Россия не готова к диалогу, в конечном итоге США придется заявить, что это не наша война», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед разговором Дональда Трампа и Путина сделал несколько заявлений. Об этом сообщает Clash Report.

«Мы понимаем, что переговоры по поводу войны в Украине зашли в тупик.

Путин, похоже, не совсем понимает, как выйти из этой войны.

Если Россия не готова к диалогу, в конечном итоге США придется заявить, что это не наша война», цитирует Джей Ди Вэнса Clash Report.

Напомним, в 17-00 по киевскому времени 19 мая запланирован телефонный разговор между Трампом и Путиным.

Сразу же после этого Трамп проведет телефонный разговор з Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затем Президент США собирается провести беседу с представителями государств-членов НАТО.

Детали предстоящего разговора неизвестны. Ранее Трамп заявил, что собирается обсудить прекращение огня.

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