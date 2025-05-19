Трамп обвинил певицу Бейонсе в платной поддержке Камалы Харрис

Дональд Трамп заявил, что певица Бейонсе получила 11 000 000 долларов за публичную поддержку Камалы Харрис в ходе предвыборной кампании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент США Дональд Трамп требует расследования возможных выплат артистам в ходе предвыборной кампании Камалы Харрис. Отдельно Трамп обвинил певицу Бейонсе в платной поддержке Харрис. По его словам, ей заплатили 11 000 000 долларов, чтобы она поддержала Харрис со сцены.

"Согласно сообщениям в СМИ, Бейонсе заплатили 11 000 000 долларов за то, что она вышла на сцену, быстро поддержала Камалу и пошла под громкое освистование за то, что она не выступала, даже ни одной песни. Помните, что демократы и Камала незаконно заплатили ей миллионы долларов за то, что она ничего не сделала, кроме как полностью поддержала Камалу. Это незаконная избирательная мошенническая схема на самом высоком уровне. Это незаконный вклад в предвыборную кампанию. Брюс Спрингстин, Опра, Боно и, возможно, многим другим придется много объяснять", - написал Трамп в Truth Social.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.