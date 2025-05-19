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В Дії уже в июне появится персональный ИИ-ассистент, похожий на ChatGPT

16:48, 19 мая 2025
Украинцы смогут получать государственные услуги, просто сочиняя текстовые сообщения.
В Дії уже в июне появится персональный ИИ-ассистент, похожий на ChatGPT
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В приложении «Дія» с июня 2025 года появится первая услуга на основе искусственного интеллекта — персональный ИИ-ассистент для получения государственных сервисов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на конференции DOU Day.

По словам министра, новый ИИ-ассистент поможет пользователям получать госуслуги в формате привычного общения — аналогично тому, как работают популярные чат-боты.

Уже в июне пользователи «Дії» смогут заказывать услуги простыми текстовыми сообщениями. Например, достаточно будет написать: «отправь справку о доходах за 2023 год» — и искусственный интеллект сам найдёт нужные данные в реестре и сформирует документ.

Кроме ответов на запросы вроде «где ближайший ЦНАП» или «какие документы нужны для пересечения границы», ИИ также сможет сам инициировать предоставление услуги — без необходимости искать нужную форму или раздел на сайте.

Федоров отдельно подчеркнул, что искусственный интеллект способен упростить даже сложные бюрократические процедуры — например, оформление компенсации за разрушенное имущество. В будущем для этого достаточно будет написать в чате, что дом пострадал от обстрела, после чего система пошагово проведёт пользователя через весь процесс — от загрузки фото до подачи заявления.

Министр также отметил, что в перспективе голосовой доступ к государственным услугам станет нормой, а традиционные текстовые интерфейсы постепенно уйдут в прошлое.

Федоров подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта стало одним из ключевых приоритетов цифровой трансформации Украины.

Команда министерства работает над созданием национальной LLM-модели, интеграцией ИИ во внутренние процессы и разработкой новых продуктов.

«В планах на этот год — полная интеграция ИИ во все сферы. Это сделает нас более эффективными и быстрыми как государство», — отметил Федоров.

Он также сообщил, что уже тестирует ИИ-ассистента министра, созданного на базе Claude.ai, который работает в WhatsApp и помогает быстрее анализировать информацию и принимать решения.

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Дия Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект Михаил Федоров ИИ

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