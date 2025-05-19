Опубликован обзор судебной практики КГС ВС по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса

Верховный Суд представил обзор практики КГС ВС по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса Украины.

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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса Украины.

В обзоре отражены важные правовые позиции КГС ВС, которые формируют подходы к решению конкретных процессуальных ситуаций, способствуют формированию единства судебной практики в применении норм процессуального права, а также влияют на эффективность реализации права на справедливый суд.

Обзор структурирован по ключевым институтам гражданского процессуального права, что позволяет системно проанализировать практические аспекты реализации процессуальных норм судами общей юрисдикции.

В первом разделе рассмотрены общие положения гражданского процесса, обращено внимание на пределы реализации судом принципа jura novit curia, формализм в гражданском судопроизводстве, принципы равенства сторон, выбор способа защиты нарушенного права и гарантии права на судебную защиту.

Второй раздел посвящён вопросу юрисдикции — предметной, субъектной и территориальной. Исследованы многочисленные специфические ситуации, возникающие в контексте разграничения подведомственности гражданских, хозяйственных, административных судов, а также юрисдикционных споров с участием иностранного элемента, субъектов публичного права, членов общественных и религиозных организаций, а также в делах по вопросам банкротства, трудовых отношений и др.

В следующих разделах рассматриваются особенности участия субъектов в процессе, в том числе правовой статус представителей, правопреемников и требования к оформлению документов. Отдельное внимание уделено мерам процессуального принуждения, доказыванию и оценке доказательств, вопросам уведомления участников дела, обеспечению иска, подаче письменных заявлений, приостановлению и закрытию производства.

Также речь идет о рассмотрении дел в порядке упрощённого и отдельного производства, апелляционном обжаловании судебных решений и пересмотре дел по вновь выявленным или исключительным обстоятельствам. Особое значение придаётся судебной практике, которая иллюстрирует неоднозначность или проблемность применения отдельных процессуальных норм.

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