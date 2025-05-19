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Опубликован обзор судебной практики КГС ВС по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса

21:01, 19 мая 2025
Верховный Суд представил обзор практики КГС ВС по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса Украины.
Опубликован обзор судебной практики КГС ВС по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда по отдельным вопросам применения положений Гражданского процессуального кодекса Украины.

В обзоре отражены важные правовые позиции КГС ВС, которые формируют подходы к решению конкретных процессуальных ситуаций, способствуют формированию единства судебной практики в применении норм процессуального права, а также влияют на эффективность реализации права на справедливый суд.

Обзор структурирован по ключевым институтам гражданского процессуального права, что позволяет системно проанализировать практические аспекты реализации процессуальных норм судами общей юрисдикции.

В первом разделе рассмотрены общие положения гражданского процесса, обращено внимание на пределы реализации судом принципа jura novit curia, формализм в гражданском судопроизводстве, принципы равенства сторон, выбор способа защиты нарушенного права и гарантии права на судебную защиту.

Второй раздел посвящён вопросу юрисдикции — предметной, субъектной и территориальной. Исследованы многочисленные специфические ситуации, возникающие в контексте разграничения подведомственности гражданских, хозяйственных, административных судов, а также юрисдикционных споров с участием иностранного элемента, субъектов публичного права, членов общественных и религиозных организаций, а также в делах по вопросам банкротства, трудовых отношений и др.

В следующих разделах рассматриваются особенности участия субъектов в процессе, в том числе правовой статус представителей, правопреемников и требования к оформлению документов. Отдельное внимание уделено мерам процессуального принуждения, доказыванию и оценке доказательств, вопросам уведомления участников дела, обеспечению иска, подаче письменных заявлений, приостановлению и закрытию производства.

Также речь идет о рассмотрении дел в порядке упрощённого и отдельного производства, апелляционном обжаловании судебных решений и пересмотре дел по вновь выявленным или исключительным обстоятельствам. Особое значение придаётся судебной практике, которая иллюстрирует неоднозначность или проблемность применения отдельных процессуальных норм.

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