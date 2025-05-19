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Опубліковано огляд судової практики КЦС ВС щодо окремих питань застосування положень Цивільного процесуального кодексу

21:01, 19 травня 2025
Верховний Суд представив огляд практики КЦС ВС щодо окремих питань застосування положень Цивільного процесуального кодексу України.
Опубліковано огляд судової практики КЦС ВС щодо окремих питань застосування положень Цивільного процесуального кодексу
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду щодо окремих питань застосування положень Цивільного процесуального кодексу України. 

В огляді відображено важливі правові позиції КЦС ВС, які формують підходи до вирішення конкретних процесуальних ситуацій, сприяють формуванню єдності судової практики в застосуванні норм процесуального права, а також впливають на ефективність реалізації права на справедливий суд.  

Огляд структурований за ключовими інститутами цивільного процесуального права, що дозволяє системно проаналізувати практичні аспекти реалізації процесуальних норм судами загальної юрисдикції.

У першому розділі розглянуто загальні положення цивільного процесу, звернено увагу на межі реалізації судом принципу jura novit curia, формалізм у цивільному судочинстві, принципи рівності сторін, вибір способу захисту порушеного права та гарантії права на судовий захист.

Другий розділ присвячено питанню юрисдикції – предметної, суб’єктної та територіальної. Досліджено численні специфічні ситуації, що виникають у контексті розмежування підсудності цивільних, господарських, адміністративних судів, а також юрисдикційних спорів за участю іноземного елементу, суб'єктів публічного права, членів громадських і релігійних організацій, а також у справах із питань банкрутства, трудових відносин тощо.

У наступних розділах розглядаються особливості участі суб’єктів у процесі, в тому числі правовий статус представників, правонаступників та вимоги до оформлення документів. Окрему увагу приділено заходам процесуального примусу, доказуванню та оцінці доказів, питанням щодо повідомлення учасників справи, забезпечення позову, подання письмових заяв, зупинення та закриття провадження.

Також ідеться про розгляд справ у порядку спрощеного та окремого провадження, апеляційне оскарження судових рішень і перегляд справ за нововиявленими або виключними обставинами. Особливе значення надається судовій практиці, яка ілюструє неоднозначність або проблемність застосування окремих процесуальних норм.

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