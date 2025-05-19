Українцям пояснили, чи можна зареєструвати авто, якщо немає посвідчення водія

Українцям роз’яснили питання реєстрації транспортних засобів.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, чи може особа, яка не має посвідчення водія, зареєструвати на себе транспортний засіб.

«Ти можеш купити авто, зареєструвати його на себе в Сервісному Центрі МВС і навіть отримати електронне свідоцтво – усе без водійського», - сказано у повідомленні.

Це зручно, якщо особа:

- ще навчається в автошколі;

- купує авто на подарунок;

- хоче оформити транспорт на себе, а кермувати буде інша людина.

Що потрібно:

- паспорт або ID-картка + витяг про місце проживання;

- ідентифікаційний код або його копія.

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