Українцям пояснили, чи можна зареєструвати авто, якщо немає посвідчення водія

Головний сервісний центр МВС пояснив, чи може особа, яка не має посвідчення водія, зареєструвати на себе транспортний засіб.
«Ти можеш купити авто, зареєструвати його на себе в Сервісному Центрі МВС і навіть отримати електронне свідоцтво – усе без водійського», - сказано у повідомленні.
Це зручно, якщо особа:
- ще навчається в автошколі;
- купує авто на подарунок;
- хоче оформити транспорт на себе, а кермувати буде інша людина.
Що потрібно:
- паспорт або ID-картка + витяг про місце проживання;
- ідентифікаційний код або його копія.
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