На Львівщині судитимуть інспекторку митниці, яка вивозила ухилянтів до Польщі

Перед проходженням прикордонного контролю зловмисниця розміщала на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажирів.

Фото: dbr.gov.ua

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо інспекторки одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску «Краківець-Корчова». Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов’язаних. Відомо, що один із «пасажирів» заплатив за послугу 3 тис. доларів США.

Викрити протиправну діяльність вдалося ще у березні цього року. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За клопотанням слідчих ДБР суд ухвалив рішення накласти арешт на особисту квартиру інспекторки. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

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