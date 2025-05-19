Во Львовской области будут судить инспектора таможни, которая вывозила уклонистов в Польшу

Перед прохождением пограничного контроля злоумышленница размещала на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажиров.

Фото: dbr.gov.ua

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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Осенью 2023 года к должностному лицу обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Инспектор на собственном автомобиле довезла его до пункта пропуска «Краковец-Корчова». Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу.

По аналогичной схеме она переправила еще троих военнообязанных. Известно, что один из «пассажиров» заплатил за услугу 3 тыс. долларов США.

Разоблачить противоправную деятельность удалось еще в марте этого года. Польские пограничники подтвердили, что женщина, якобы выехавшая из Украины одна, прибывала в Польшу уже с мужчинами-пассажирами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу.

Фигурантке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По ходатайству следователей ГБР суд принял решение наложить арест на личную квартиру инспектора. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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