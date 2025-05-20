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За причинение смертельного ДТП на Ровенщине взяли под стражу пограничника

08:50, 20 мая 2025
Пограничнику грозит 8 лет за смертельную аварию.
За причинение смертельного ДТП на Ровенщине взяли под стражу пограничника
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Работники Государственного бюро расследований при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении пограничнику, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошла вблизи села Дроздынь. По предварительным данным следствия, милиционер, находясь за рулем собственного автомобиля, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В салоне транспортного средства находились двое пассажирок - 51-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. От полученных травм взрослая пассажирка погибла на месте происшествия, а ее несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами средней тяжести; сейчас угрозы ее жизни нет.

Сам водитель получил незначительные повреждения и был задержан правоохранителями на месте происшествия. Сразу назначен ряд экспертиз, в частности для установления состояния алкогольного или иного опьянения в момент ДТП.

Подозрение работнику Госпогранслужбы уже сообщено по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По санкции этой статьи адвокатам подозреваемого грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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ДТП ГБР пограничники

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