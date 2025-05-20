Практика судів
  1. В Україні

За спричинення смертельної ДТП на Рівненщині взяли під варту прикордонника

08:50, 20 травня 2025
Прикордоннику загрожує 8 років за смертельну аварію.
За спричинення смертельної ДТП на Рівненщині взяли під варту прикордонника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру прикордоннику, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині. Про це повідомили в ДБР.

Аварія сталася поблизу села Дроздинь. За попередніми даними слідства, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

У салоні транспортного засобу знаходилися двоє пасажирок — 51-річна жінка та її 15-річна донька. Від отриманих травм доросла пасажирка загинула на місці події, а її неповнолітню госпіталізували з травмами середньої тяжкості; нині загрози її життю немає.

Сам водій зазнав незначних ушкоджень і був затриманий правоохоронцями на місці пригоди. Одразу призначено низку експертиз, зокрема для встановлення стану алкогольного або іншого сп’яніння в момент ДТП.

Підозру працівнику Держприкордонслужби вже повідомлено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За санкцією цієї статті адвокатам підозрюваного загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП ДБР прикордонники

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Вступ України до ЄС: судді Суду Справедливості Європейського Союзу діляться досвідом з українськими колегами

Євроінтеграція правосуддя – НШСУ готує суддів до стандартів ЄС.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду