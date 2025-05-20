За спричинення смертельної ДТП на Рівненщині взяли під варту прикордонника

Прикордоннику загрожує 8 років за смертельну аварію.

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру прикордоннику, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині. Про це повідомили в ДБР.

Аварія сталася поблизу села Дроздинь. За попередніми даними слідства, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

У салоні транспортного засобу знаходилися двоє пасажирок — 51-річна жінка та її 15-річна донька. Від отриманих травм доросла пасажирка загинула на місці події, а її неповнолітню госпіталізували з травмами середньої тяжкості; нині загрози її життю немає.

Сам водій зазнав незначних ушкоджень і був затриманий правоохоронцями на місці пригоди. Одразу призначено низку експертиз, зокрема для встановлення стану алкогольного або іншого сп’яніння в момент ДТП.

Підозру працівнику Держприкордонслужби вже повідомлено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За санкцією цієї статті адвокатам підозрюваного загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

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