Чи мають право на податкову соціальну пільгу особи з інвалідністю третьої групи з дитинства

Особи з інвалідністю III групи з дитинства, хоча і не зазначені як окрема пільгова категорія, мають право на пільгу за умови виконання вимог щодо рівня доходу.

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Особи з інвалідністю третьої групи з дитинства мають право на податкову соціальну пільгу. Про це нагадує Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Податкові соціальні пільги регулюються ст. 169 Податкового кодексу України.

Згідно з п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, платники податку на доходи фізичних осіб мають право зменшити загальний місячний оподатковуваний дохід на суму податкової соціальної пільги, яка для осіб з інвалідністю I або II групи становить 150% від стандартної пільги. Це не стосується осіб з інвалідністю, пільга для яких визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (осіб з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Згідно з п.п. 169.4.1 ПКУ, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, що не перевищує розмір, який визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1,4, з округленням до найближчих 10 гривень.

Отже, особи з інвалідністю III групи з дитинства, хоча і не зазначені як окрема пільгова категорія, мають право на пільгу за умови виконання вимог щодо рівня доходу. У 2025 році пільга становить 1514 гривень, якщо дохід не перевищує 4240 гривень.

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