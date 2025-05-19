Практика судів
  1. В Україні

Чи мають право на податкову соціальну пільгу особи з інвалідністю третьої групи з дитинства

19:31, 19 травня 2025
Особи з інвалідністю III групи з дитинства, хоча і не зазначені як окрема пільгова категорія, мають право на пільгу за умови виконання вимог щодо рівня доходу.
Чи мають право на податкову соціальну пільгу особи з інвалідністю третьої групи з дитинства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особи з інвалідністю третьої групи з дитинства мають право на податкову соціальну пільгу. Про це нагадує Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Податкові соціальні пільги регулюються ст. 169 Податкового кодексу України.

Згідно з п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, платники податку на доходи фізичних осіб мають право зменшити загальний місячний оподатковуваний дохід на суму податкової соціальної пільги, яка для осіб з інвалідністю I або II групи становить 150% від стандартної пільги. Це не стосується осіб з інвалідністю, пільга для яких визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (осіб з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Згідно з п.п. 169.4.1 ПКУ, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, що не перевищує розмір, який визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1,4, з округленням до найближчих 10 гривень.

Отже, особи з інвалідністю III групи з дитинства, хоча і не зазначені як окрема пільгова категорія, мають право на пільгу за умови виконання вимог щодо рівня доходу. У 2025 році пільга становить 1514 гривень, якщо дохід не перевищує 4240 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова пільги ДПС податки інвалідність Податковий кодекс України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Катерина Черногоренко заявила, що рік роботи Резерв+ довів, що застосунок дозволив зекономити «тисячі годин і нервів»

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК – Черногоренко про рік роботи Резерв+.

Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні

А ВККС 11 червня розгляне висновок комісії за участю членів ВККС та громадськості, який може мати наслідки для Володимира Луганського.

Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді