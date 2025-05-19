Нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки – у поліції спростували фейки

Інформація про нібито запровадження нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки є неправдивою. Про це офіційно повідомили в патрульній поліції України, спростувавши чутки, поширені в мережі.
Правоохоронці наголошують: жодних змін до вимог щодо комплектації транспортних засобів не вносили. Вони залишаються чинними вже багато років і чітко прописані в Правилах дорожнього руху.
Згідно з цими правилами, як і раніше, в автомобілях мають бути:
Ці вимоги стосуються більшості категорій транспортних засобів: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо.
У поліції закликають водіїв не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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