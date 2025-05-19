Новые штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки – в полиции опровергли фейки

Полиция опровергла слухи о новых требованиях для автомобилистов.

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Информация о якобы введении новых штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки является неправдивой. Об этом официально сообщили в патрульной полиции Украины, опровергнув слухи, распространенные в сети.

Правоохранители отмечают: никаких изменений в требования по комплектации транспортных средств не вносили. Они остаются в силе уже много лет и четко прописаны в Правилах дорожного движения.

Согласно этим правилам, как и раньше, в автомобилях должны быть:

аптечка, маркированная в соответствии с типом транспортного средства, для которого она предназначена;

знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий установленным стандартам;

исправный огнетушитель.

Эти требования касаются большинства категорий транспортных средств: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и тому подобное.

В полиции призывают водителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

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