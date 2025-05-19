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ВПО объяснили, куда подавать документы для назначения субсидии на аренду жилья

22:18, 19 мая 2025
Внутренне перемещенным лицам также сообщили, какие документы необходимо подготовить для получения субсидии.
ВПО объяснили, куда подавать документы для назначения субсидии на аренду жилья
Фото: zprz.city
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило, куда обращаться ВПО для назначения субсидии на аренду жилья и какие документы нужны.

Внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье, вместе с арендодателем могут подать документы для назначения субсидии на аренду:

  • офлайн — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины / Центр предоставления административных услуг;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Если же собственником жилья является юридическое лицо, арендатор подает заявление на субсидию самостоятельно.

Согласно пункту 5 Порядка реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225, для назначения субсидии на аренду жилья арендатор и арендодатель подают в Пенсионный фонд Украины:

  • подписанный договор аренды;
  • заявление.

При необходимости прилагаются:

  • копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя (представителя по доверенности);
  • копии других документов: решение суда, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима раздельного проживания, взыскание алиментов, определение места проживания ребенка с одним из родителей и т.п.

В заявлении и договоре указывается информация о членах домохозяйства арендатора.

Прочие сведения, необходимые для назначения субсидии на аренду жилья, в том числе о имущественном положении, органы Пенсионного фонда Украины получают посредством электронной взаимосвязи с государственными реестрами.

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ВПЛ субсидия

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