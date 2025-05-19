ВПО объяснили, куда подавать документы для назначения субсидии на аренду жилья

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило, куда обращаться ВПО для назначения субсидии на аренду жилья и какие документы нужны.
Внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье, вместе с арендодателем могут подать документы для назначения субсидии на аренду:
Если же собственником жилья является юридическое лицо, арендатор подает заявление на субсидию самостоятельно.
Согласно пункту 5 Порядка реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225, для назначения субсидии на аренду жилья арендатор и арендодатель подают в Пенсионный фонд Украины:
При необходимости прилагаются:
В заявлении и договоре указывается информация о членах домохозяйства арендатора.
Прочие сведения, необходимые для назначения субсидии на аренду жилья, в том числе о имущественном положении, органы Пенсионного фонда Украины получают посредством электронной взаимосвязи с государственными реестрами.
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