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ВПО пояснили, куди подавати документи за призначенням субсидії на найм житла

22:18, 19 травня 2025
Внутрішньо переміщеним особам також повідомили, які підготувати документи для призначення субсидії.
ВПО пояснили, куди подавати документи за призначенням субсидії на найм житла
Фото: zprz.city
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Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області пояснило, куди звернутися ВПО за призначенням субсидії на найм житла та які документи потрібні.

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло, разом з наймодавцем можуть подати документи для призначення субсидії на найм житла:

  • офлайн до сервісного центру Пенсійного фонду України / Центру надання адміністративних послуг;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Водночас якщо власник житла є юридичною особою, наймач звертається за субсидією на найм самостійно.

Відповідно до пункту 5 Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225, для призначення субсидії на найм житла наймач та наймодавець подають до Пенсійного фонду України:

- підписаний договір найму;

 - заяву.

У разі потреби додаються:

- копії документів, що підтверджують повноваження законного представника (представника за довіреністю);

 - копії інших документів: рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо.

У заяві та договорі зазначається інформація про членів домогосподарства наймача.

Інші відомості, необхідні для призначення субсидії на найм житла, зокрема про майновий стан, отримуються органами Пенсійного фонду України шляхом електронної взаємодії з державними реєстрами.

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ВПО субсидія

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