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Володимир Зеленський доручив створити постійну розширену переговорну групу

15:41, 19 травня 2025
Україна наполягає на 30-денному припиненні вогню та готується до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.
Володимир Зеленський доручив створити постійну розширену переговорну групу
Фото: Telegram - Zelenskiy / Official
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду, присвячену дипломатичним зусиллям України, спрямованим на завершення війни та досягнення тривалого і надійного миру.

За словами глави держави, міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати переговорів української делегації в Туреччині, що відбулися 15–16 травня. Ці зустрічі, наголосив Зеленський, продемонстрували міжнародній спільноті готовність України рухатися до миру та необхідність тиску на Росію з метою припинення війни.

«Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає», — зазначив Президент.

За словами Зеленського, Умєров як очільник делегації повідомив про конкретні деталі перемовин із російською стороною. Українська сторона зберегла діалог у гідних рамках, усі спроби тиску чи погроз з боку РФ були відкинуті.

Україна, як підкреслив Президент, наполягає на повному й безумовному припиненні вогню. Це має на меті збереження життів цивільних і створення основи для подальших дипломатичних кроків. Київ пропонує тридцятиденне припинення вогню з можливістю його продовження. «Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну», — наголосив Зеленський.

Окремо Президент повідомив про доповіді міністра закордонних справ Андрія Сибіги та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо контактів із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Єрмак представив позиції ключових міжнародних партнерів. За словами Президента, Україна координує дипломатичні дії з партнерами практично щоденно.

За підсумками наради Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.

Фото: Telegram - Zelenskiy / Official

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росія війна Володимир Зеленський Рустем Умєров Андрій Сибіга обмін полоненими Андрій Єрмак

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