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У Києві покарали водія Aston Martin, який «пролетів» по місту зі швидкістю 133 км за годину

22:00, 19 травня 2025
У столиці притягнули до адміністративної відповідальності порушника швидкісного режиму.
У Києві покарали водія Aston Martin, який «пролетів» по місту зі швидкістю 133 км за годину
Фото: patrol.police.gov.ua
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У Києві покарали водія автомобіля Aston Martin, якого рухався містом зі швидкістю 133 км/год.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника та винесли на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадали, що:

- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;

- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

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Національна поліція ПДР Київ

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