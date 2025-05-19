В Киеве наказали водителя Aston Martin, который «пролетел» по городу со скоростью 133 км в час

В Киеве наказали водителя автомобиля Aston Martin, который двигался по городу со скоростью 133 км/ч.
Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.
В полиции напомнили, что:
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