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В Киеве наказали водителя Aston Martin, который «пролетел» по городу со скоростью 133 км в час

22:00, 19 мая 2025
В столице привлекли к административной ответственности нарушителя скоростного режима.
В Киеве наказали водителя Aston Martin, который «пролетел» по городу со скоростью 133 км в час
Фото: patrol.police.gov.ua
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В Киеве наказали водителя автомобиля Aston Martin, который двигался по городу со скоростью 133 км/ч.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции напомнили, что:

  • согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 340 гривен;
  • согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч влечет наложение штрафа в размере 1700 гривен.

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Национальная полиция ПДД Киев

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