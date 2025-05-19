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В ТЦК объяснили, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

17:42, 19 мая 2025
В ТЦК разъяснили, какие документы необходимо подготовить для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны и как подать заявку.
В ТЦК объяснили, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны
Фото: mva.gov.ua
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Волынский областной ТЦК и СП объяснил, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Указывается, что данный статус предоставляется военным и гражданским лицам, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий или других опасных обстоятельств, связанных с защитой государства.

Кто имеет право на статус:

  • военнослужащие и гражданские лица, пострадавшие во время боевых действий или служебных заданий;
  • участники АТО, ООС, мероприятий по национальной безопасности и обороне;
  • участники Революции Достоинства;
  • лица, находившиеся в зонах боевых действий за рубежом;
  • те, кто выполнял работы по разминированию или другие опасные задания.

Как подать заявление:

Лично — в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе.

Онлайн — через:

  • портал «Дія»,
  • приложение «Дія»,
  • Реестр административных услуг.

Необходимые документы:

  • фото (паспортного образца),
  • выписка из МСЭК или другое медицинское заключение,
  • справка о несудимости,
  • документы, подтверждающие участие в военных или силовых мероприятиях (АТО, ООС и т. д.),
  • документы представителя (если подает доверенное лицо),
  • копия справки ВПО (в случае наличия).

«Если у военнослужащего нет всех документов, достаточно подать только заявление — остальное запросят соответствующие органы.

Этот статус — не просто формальность. Он дает возможность получить поддержку и льготы, на которые имеет право каждый, кто пострадал во время войны», — добавили в ТЦК.

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война ТЦК инвалидность

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