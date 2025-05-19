В ТЦК объяснили, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Волынский областной ТЦК и СП объяснил, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Указывается, что данный статус предоставляется военным и гражданским лицам, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий или других опасных обстоятельств, связанных с защитой государства.
Кто имеет право на статус:
Как подать заявление:
Лично — в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе.
Онлайн — через:
Необходимые документы:
«Если у военнослужащего нет всех документов, достаточно подать только заявление — остальное запросят соответствующие органы.
Этот статус — не просто формальность. Он дает возможность получить поддержку и льготы, на которые имеет право каждый, кто пострадал во время войны», — добавили в ТЦК.
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