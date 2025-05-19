В ТЦК объяснили, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

В ТЦК разъяснили, какие документы необходимо подготовить для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны и как подать заявку.

Фото: mva.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК и СП объяснил, кто может получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Указывается, что данный статус предоставляется военным и гражданским лицам, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий или других опасных обстоятельств, связанных с защитой государства.

Кто имеет право на статус:

военнослужащие и гражданские лица, пострадавшие во время боевых действий или служебных заданий;

участники АТО, ООС, мероприятий по национальной безопасности и обороне;

участники Революции Достоинства;

лица, находившиеся в зонах боевых действий за рубежом;

те, кто выполнял работы по разминированию или другие опасные задания.

Как подать заявление:

Лично — в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе.

Онлайн — через:

портал «Дія»,

приложение «Дія»,

Реестр административных услуг.

Необходимые документы:

фото (паспортного образца),

выписка из МСЭК или другое медицинское заключение,

справка о несудимости,

документы, подтверждающие участие в военных или силовых мероприятиях (АТО, ООС и т. д.),

документы представителя (если подает доверенное лицо),

копия справки ВПО (в случае наличия).

«Если у военнослужащего нет всех документов, достаточно подать только заявление — остальное запросят соответствующие органы.

Этот статус — не просто формальность. Он дает возможность получить поддержку и льготы, на которые имеет право каждый, кто пострадал во время войны», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.