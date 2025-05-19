У ТЦК пояснили, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни

У ТЦК роз’яснили, які необхідно підготувати документи для отримання статусу особи з інвалідність внаслідок війни та як подати заявку.

Фото: mva.gov.ua

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Волинський обласний ТЦК та СП пояснив, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни.

Зазначається, що цей статус надається військовим і цивільним, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій чи інших небезпечних обставин, пов’язаних із захистом держави.

Хто має право на статус:

військовослужбовці та цивільні, які постраждали під час бойових дій або службових завдань;

учасники АТО, ООС, заходів із національної безпеки та оборони;

учасники Революції Гідності;

особи, які перебували в зонах бойових дій за кордоном;

ті, хто виконував роботи з розмінування або інші небезпечні завдання.

Як подати заяву:

Особисто — у підрозділі з питань ветеранської політики або в ЦНАПі. Онлайн — через:

портал Дія,

застосунок Дія,

Реєстр адміністративних послуг.

Необхідні документи:

фото (паспортного зразка),

витяг з МСЕК або інший медичний висновок,

довідка про несудимість,

документи, що підтверджують участь у військових або безпекових заходах (АТО, ООС тощо),

документи представника (якщо подає довірена особа),

копія довідки ВПО (за наявності).

«Якщо військовослужбовець не має всіх документів, достатньо подати лише заяву — решту витребують відповідні органи.

Цей статус — не просто формальність. Він дає змогу отримати підтримку й пільги, на які має право кожен, хто постраждав під час війни», - додали у ТЦК.

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