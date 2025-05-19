У ТЦК пояснили, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни

17:42, 19 травня 2025
У ТЦК роз’яснили, які необхідно підготувати документи для отримання статусу особи з інвалідність внаслідок війни та як подати заявку.
Фото: mva.gov.ua
Волинський обласний ТЦК та СП пояснив, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни.
Зазначається, що цей статус надається військовим і цивільним, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій чи інших небезпечних обставин, пов’язаних із захистом держави.
Хто має право на статус:
- військовослужбовці та цивільні, які постраждали під час бойових дій або службових завдань;
- учасники АТО, ООС, заходів із національної безпеки та оборони;
- учасники Революції Гідності;
- особи, які перебували в зонах бойових дій за кордоном;
- ті, хто виконував роботи з розмінування або інші небезпечні завдання.
Як подати заяву:
- Особисто — у підрозділі з питань ветеранської політики або в ЦНАПі.
- Онлайн — через:
- портал Дія,
- застосунок Дія,
- Реєстр адміністративних послуг.
Необхідні документи:
- фото (паспортного зразка),
- витяг з МСЕК або інший медичний висновок,
- довідка про несудимість,
- документи, що підтверджують участь у військових або безпекових заходах (АТО, ООС тощо),
- документи представника (якщо подає довірена особа),
- копія довідки ВПО (за наявності).
«Якщо військовослужбовець не має всіх документів, достатньо подати лише заяву — решту витребують відповідні органи.
Цей статус — не просто формальність. Він дає змогу отримати підтримку й пільги, на які має право кожен, хто постраждав під час війни», - додали у ТЦК.
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