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У ТЦК пояснили, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни

17:42, 19 травня 2025
У ТЦК роз’яснили, які необхідно підготувати документи для отримання статусу особи з інвалідність внаслідок війни та як подати заявку.
У ТЦК пояснили, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни
Фото: mva.gov.ua
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Волинський обласний ТЦК та СП пояснив, хто може отримати статус особи з інвалідність внаслідок війни.

Зазначається, що цей статус надається військовим і цивільним, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій чи інших небезпечних обставин, пов’язаних із захистом держави.

Хто має право на статус:

  • військовослужбовці та цивільні, які постраждали під час бойових дій або службових завдань;
  • учасники АТО, ООС, заходів із національної безпеки та оборони;
  • учасники Революції Гідності;
  • особи, які перебували в зонах бойових дій за кордоном;
  • ті, хто виконував роботи з розмінування або інші небезпечні завдання.

Як подати заяву:

  1. Особисто — у підрозділі з питань ветеранської політики або в ЦНАПі.
  2. Онлайн — через:
  • портал Дія,
  • застосунок Дія,
  • Реєстр адміністративних послуг.

Необхідні документи:

  • фото (паспортного зразка),
  • витяг з МСЕК або інший медичний висновок,
  • довідка про несудимість,
  • документи, що підтверджують участь у військових або безпекових заходах (АТО, ООС тощо),
  • документи представника (якщо подає довірена особа),
  • копія довідки ВПО (за наявності).

«Якщо військовослужбовець не має всіх документів, достатньо подати лише заяву — решту витребують відповідні органи.

Цей статус — не просто формальність. Він дає змогу отримати підтримку й пільги, на які має право кожен, хто постраждав під час війни», - додали у ТЦК.

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війна ТЦК інвалідність

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