Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Фото: telegraf.in.ua

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Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю) направляються на військово-лікарську комісію. При цьому, якщо такі громадяни звернулися із заявою про відстрочку, то їх буде направлено для проходження ВЛК до рішення відповідної комісії, яка розглядає питання відстрочки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс низку суттєвих змін до Порядку проведення призову, затвердженого постановою №560.

Внесені постановою від 6 травня №519 зміни щодо направлення на ВЛК, в основному, стосуються тих осіб, які раніше були визнані обмежено придатними.

Так, до змін було передбачено, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медогляд не направляються (крім «контрактників» та тих, хто самостійно виявили бажання пройти медогляд).

Після змін від 6 травня уточнено, що військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК, і які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності.

Крім того, після змін передбачено, що військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю), у яких строк дії відстрочки не завершився, направляються на медичний огляд.

Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю) направляються на ВЛК.

Відповідне роз’яснення Міноборони також надало і на запит члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнка.

У ньому йдеться, що громадяни зобов’язані проходити медогляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах – за рішенням керівників відповідних підрозділів або ВЛК СЗР, розвідувального органу Міноборони, Державної прикордонної служби.

Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або під час воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Громадяни 25-60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності законом №3621-ІХ про скасування статусу «обмежно придатний» (крім осіб з інвалідністю) зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет «Резерв+» для отримання направлення на ВЛК.

Військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, а у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК за винятком тих, які були визнані особами з інвалідністю.

Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності (за винятком осіб з інвалідністю), або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Нагадаємо, крайній термін проходження ВЛК обмежено придатними – 5 червня 2025 року включно.

Автор: Наталя Мамченко

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