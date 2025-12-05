Куди у Києві скаржитися на зачинені укриття

У Києві запрацював новий механізм скарг на укриття та доступність міської інфраструктури.

У столиці запустили механізм обробки звернень щодо укриттів та доступності міської інфраструктури. Відтепер усі скарги, залишені на інтерактивних мапах, автоматично передаватимуться до міського контактного центру 1551, де їх опрацьовуватимуть відповідні служби.

Міська влада наголошує: скарги на захаращені укриття, зламані пандуси, зачинені вбиральні чи інші проблеми не залишаться без уваги.

Як працює нова система

Користувачеві достатньо:

Обрати потрібну локацію на мапі. Натиснути кнопку «Створити звернення в 1551». Залишити коментар або опис проблеми.

Після цього звернення одразу надходить у контактний центр, де його передають профільним службам. Стежити за виконанням можна безпосередньо у застосунку 1551.

Якщо ж користувач не має застосунку, інформація про вирішення проблеми надходитиме на електронну пошту.

Функція вже працює на таких сервісах:

Мапа стійкості

Мапа вбиралень

Психологічна підтримка

Мапа доступності

Сортування сміття

Ярмарки

Додаткові можливості 1551

У розділі «Часті питання» можна швидко створити звернення про:

відключення води,

неприбране сміття,

інші проблеми житлово-комунальної сфери.

