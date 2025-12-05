  1. В Україні

Куди у Києві скаржитися на зачинені укриття

13:32, 5 грудня 2025
У Києві запрацював новий механізм скарг на укриття та доступність міської інфраструктури.
Куди у Києві скаржитися на зачинені укриття
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці запустили механізм обробки звернень щодо укриттів та доступності міської інфраструктури. Відтепер усі скарги, залишені на інтерактивних мапах, автоматично передаватимуться до міського контактного центру 1551, де їх опрацьовуватимуть відповідні служби.

Міська влада наголошує: скарги на захаращені укриття, зламані пандуси, зачинені вбиральні чи інші проблеми не залишаться без уваги.

Як працює нова система

Користувачеві достатньо:

  1. Обрати потрібну локацію на мапі.
  2. Натиснути кнопку «Створити звернення в 1551».
  3. Залишити коментар або опис проблеми.

Після цього звернення одразу надходить у контактний центр, де його передають профільним службам. Стежити за виконанням можна безпосередньо у застосунку 1551.
Якщо ж користувач не має застосунку, інформація про вирішення проблеми надходитиме на електронну пошту.

Функція вже працює на таких сервісах:

  • Мапа стійкості
  • Мапа вбиралень
  • Психологічна підтримка
  • Мапа доступності
  • Сортування сміття
  • Ярмарки

Додаткові можливості 1551

У розділі «Часті питання» можна швидко створити звернення про:

  • відключення води,
  • неприбране сміття,
  • інші проблеми житлово-комунальної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]