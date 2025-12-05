Куда в Киеве жаловаться на закрытые укрытия
В столице запустили механизм обработки обращений относительно укрытий и доступности городской инфраструктуры. Теперь все жалобы, оставленные на интерактивных картах, автоматически передаются в городской контактный центр 1551, где их обрабатывают соответствующие службы.
Городские власти подчеркивают: жалобы на захламленные укрытия, сломанные пандусы, закрытые туалеты и другие проблемы не останутся без внимания.
Как работает новая система
Пользователю достаточно:
- Выбрать нужную локацию на карте.
- Нажать кнопку «Создать обращение в 1551».
- Оставить комментарий или описание проблемы.
После этого обращение сразу поступает в контактный центр, где его передают профильным службам. Следить за выполнением можно непосредственно в приложении 1551.
Если же у пользователя нет приложения, информация о решении проблемы будет приходить на электронную почту.
Функция уже работает в следующих сервисах:
- Карта устойчивости
- Карта туалетов
- Психологическая поддержка
- Карта доступности
- Сортировка мусора
- Ярмарки
Дополнительные возможности 1551
В разделе «Частые вопросы» можно быстро создать обращение о:
- отключении воды,
- неубранном мусоре,
- других проблемах жилищно-коммунальной сферы.
