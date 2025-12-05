Куда в Киеве жаловаться на закрытые укрытия

В Киеве заработал новый механизм жалоб на укрытие и доступность городской инфраструктуры.

В столице запустили механизм обработки обращений относительно укрытий и доступности городской инфраструктуры. Теперь все жалобы, оставленные на интерактивных картах, автоматически передаются в городской контактный центр 1551, где их обрабатывают соответствующие службы.

Городские власти подчеркивают: жалобы на захламленные укрытия, сломанные пандусы, закрытые туалеты и другие проблемы не останутся без внимания.

Как работает новая система

Пользователю достаточно:

Выбрать нужную локацию на карте.

Нажать кнопку «Создать обращение в 1551».

Оставить комментарий или описание проблемы.

После этого обращение сразу поступает в контактный центр, где его передают профильным службам. Следить за выполнением можно непосредственно в приложении 1551.

Если же у пользователя нет приложения, информация о решении проблемы будет приходить на электронную почту.

Функция уже работает в следующих сервисах:

Карта устойчивости

Карта туалетов

Психологическая поддержка

Карта доступности

Сортировка мусора

Ярмарки

Дополнительные возможности 1551

В разделе «Частые вопросы» можно быстро создать обращение о:

отключении воды,

неубранном мусоре,

других проблемах жилищно-коммунальной сферы.

