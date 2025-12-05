8 декабря начнется проведение собеседований с кандидатами на должность главы ГСА

Собеседования будут проходить в помещении Высшего совета правосудия.

В понедельник, 8 декабря, в 10:00 начнется проведение собеседований с кандидатами на должность главы Государственной судебной администрации Украины. Об этом напомнил ВСП.

График проведения собеседований на 8 декабря 2025 года:

10:00 — БОНЮК Алексей Петрович;

12:30 — ДЕЙНЕКА Виктор Степанович;

15:00 — КОЩИНЕЦ Виктор Васильевич.

Собеседования будут проходить в помещении Высшего совета правосудия по адресу: г. Киев, ул. Студенческая, 12А.

Продолжительность собеседования: до 120 минут.

Максимальное количество баллов: 100.

По результатам собеседований Рабочая группа по вопросу отбора кандидатов на должность Главы ГСА Украины выберет не более двух кандидатов, которые будут рекомендованы Высшему совету правосудия для назначения на должность Главы Государственной судебной администрации Украины.

Согласно пункту 13 раздела III Методологии оценки соответствия кандидата критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, участие кандидата в собеседовании является обязательным.

Для входа в здание и регистрации кандидат должен предъявить паспорт гражданина Украины в физической форме. В случае отсутствия паспорта доступ в помещение будет запрещен.

«В случае невозможности присутствовать кандидат может подать заявление о переносе собеседования с указанием уважительных причин, которые определяет Рабочая группа путем голосования. Повторная неявка кандидата, независимо от причин, влечет прекращение участия в отборе», — заявили в ВСП.

