8 грудня розпочнеться проведення співбесід із кандидатами на посаду голови ДСА

12:02, 5 грудня 2025
Співбесіди проходитимуть у приміщенні Вищої ради правосуддя.
В понеділок, 8 грудня, о 10:00 розпочнеться проведення співбесід із кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації України. Про це нагадала ВРП.

Графік проведення співбесід на 8 грудня 2025 року:

10:00 - БОНЮК Олексій Петрович;

12:30 - ДЕЙНЕКА Віктор Степанович;

15:00 - КОЩИНЕЦЬ Віктор Васильович.

Співбесіди проходитимуть у приміщенні Вищої ради правосуддя за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12А.

Тривалість співбесіди: до 120 хвилин.

Максимальна кількість балів: 100.

За результатами співбесід Робоча група з питання добору кандидатів на посаду Голови ДСА України обере не більше двох кандидатів, яких буде рекомендовано Вищій раді правосуддя для призначення на посаду Голови Державної судової адміністрації України.

Відповідно до пункту 13 розділу ІІІ Методології оцінювання відповідності кандидата критеріям доброчесності та професійної компетентності, участь кандидата у співбесіді є обов’язковою.

Для входу до будівлі та реєстрації кандидат повинен пред’явити паспорт громадянина України у фізичній формі. У разі відсутності паспорта доступ до приміщення буде заборонено.

«У разі неможливості бути присутнім кандидат може подати заяву про перенесення співбесіди із зазначенням поважних причин, які визначає Робоча група шляхом голосування. Повторна неявка кандидата, незалежно від причин, тягне за собою припинення участі у доборі», - заявили у ВРП.

