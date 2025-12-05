Украинцы могут получить налоговую скидку до конца года — кто имеет право

Воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря включительно.

Главное управление ГНС в Харьковской области сообщило, что граждане, уплачивающие налог на доходы физических лиц, имеют право на налоговую скидку по итогам отчетного налогового года.

Что такое налоговая скидка?

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов плательщика налога-резидента на приобретение товаров, работ или услуг у резидентов (физических или юридических лиц), которая позволяет уменьшить общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы. Перечень таких расходов определен Налоговым кодексом Украины.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку?

Согласно подп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ, в скидку включаются только те расходы, которые:

фактически осуществлены в течение отчетного года;

подтверждены квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами и другими расчетными документами;

идентифицируют продавца товаров/услуг и лицо, которое обращается за скидкой;

при наличии — подтверждены копиями договоров с указанием стоимости и сроков оплаты.

Как воспользоваться правом на скидку?

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются плательщиком налога в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Таким образом, по итогам 2024 года граждане могут подать декларацию и получить скидку до 31 декабря 2025 года включительно.

Налоговая служба призывает пользоваться электронными сервисами — подать декларацию можно через:

Электронный кабинет плательщика;

мобильное приложение «Моя налоговая».

