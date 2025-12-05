  1. В Украине

Украинцы могут получить налоговую скидку до конца года — кто имеет право

12:38, 5 декабря 2025
Воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря включительно.
Украинцы могут получить налоговую скидку до конца года — кто имеет право
Главное управление ГНС в Харьковской области сообщило, что граждане, уплачивающие налог на доходы физических лиц, имеют право на налоговую скидку по итогам отчетного налогового года.

Что такое налоговая скидка?

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов плательщика налога-резидента на приобретение товаров, работ или услуг у резидентов (физических или юридических лиц), которая позволяет уменьшить общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы. Перечень таких расходов определен Налоговым кодексом Украины.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку?

Согласно подп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 НКУ, в скидку включаются только те расходы, которые:

  • фактически осуществлены в течение отчетного года;
  • подтверждены квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами и другими расчетными документами;
  • идентифицируют продавца товаров/услуг и лицо, которое обращается за скидкой;
  • при наличии — подтверждены копиями договоров с указанием стоимости и сроков оплаты.

Как воспользоваться правом на скидку?

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются плательщиком налога в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Таким образом, по итогам 2024 года граждане могут подать декларацию и получить скидку до 31 декабря 2025 года включительно.

Налоговая служба призывает пользоваться электронными сервисами — подать декларацию можно через:

  • Электронный кабинет плательщика;
  • мобильное приложение «Моя налоговая».

