Українці можуть отримати податкову знижку до кінця року — хто має право

Скористатися правом на податкову знижку можна до 31 грудня включно.

Головне управління ДПС у Харківській області повідомило, що громадяни, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, мають право на податкову знижку за результатами звітного податкового року.

Що таке податкова знижка?

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат платника податку-резидента на придбання товарів, робіт чи послуг у резидентів (фізичних або юридичних осіб), яка дозволяє зменшити загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати. Перелік таких витрат визначено Податковим кодексом України.

Які витрати можна включити до податкової знижки?

Згідно з п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ, до знижки включаються лише ті витрати, які:

фактично здійснені протягом звітного року;

підтверджені квитанціями, фіскальними чи товарними чеками, прибутковими ордерами та іншими розрахунковими документами;

ідентифікують продавця товарів/послуг та особу, яка звертається за знижкою;

за наявності — підтверджені копіями договорів із зазначенням вартості та строків оплати.

Як скористатися правом на знижку?

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня, наступного за звітним, податкового року.

Таким чином, за результатами 2024 року громадяни можуть подати декларацію та отримати знижку до 31 грудня 2025 року включно.

Податкова служба закликає скористатися електронними сервісами — подати декларацію можна через:

Електронний кабінет платника;

мобільний застосунок «Моя податкова».

