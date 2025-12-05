12 лет не сможет водить автомобиль — на Закарпатье суд наказал мужчину за повторное вождение без прав
Межгорский районный суд Закарпатской области наложил на жителя с. Репинное Хустского района, гражданина 2001 года рождения, административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 11 лет 9 месяцев 2 дня. Об этом сообщил Межгорский районный суд Закарпатской области.
Указывается, что решение принято без платного изъятия транспортного средства, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что авто принадлежит правонарушителю.
Обстоятельства правонарушения
Согласно протоколу об административном правонарушении, 24 октября 2025 года около полуночи на ул. Главной в с. Репинное водитель, будучи лишенным права управления, снова управлял транспортным средством. Таким образом он повторно в течение года нарушил требования пункта 2.1 «а» ПДД Украины.
За такие действия законодательством предусмотрена ответственность согласно части 5 статьи 126 КУоАП.
Ч. 5 ст. 126 КУоАП устанавливает ответственность за повторное в течение года совершение нарушений, среди которых и управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.
Позиция суда
Исследовав собранные доказательства, судья установил наличие в действиях мужчины состава административного правонарушения. Учитывая характер правонарушения, личность водителя и отсутствие каких-либо обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, суд применил взыскание в пределах санкции ч. 5 ст. 126 КУоАП.
Отдельно судья обратил внимание на положение ч. 3 ст. 30 КУоАП, которое предусматривает:
если лицо, уже лишенное права управления, до окончания срока действия такого взыскания совершает новое правонарушение, за которое также предусмотрено лишение права управления, — к новому взысканию присоединяется неотбытая часть предыдущего.
В результате общий срок лишения может превышать 10 лет, что и произошло в данном случае.
Предыдущие нарушения водителя
Постановлением Межгорского районного суда Закарпатской области от 22 августа 2025 года по делу № 302/1023/25, которое вступило в законную силу 2 сентября 2025 года, мужчина был признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126 и ч. 2 ст. 130 КУоАП. Тогда суд наложил на него штраф 40 800 грн и лишил права управления транспортными средствами на 5 лет.
Однако до завершения срока этого наказания мужчина снова совершил нарушение, за которое также предусмотрено лишение права управления.
С учетом требований закона суд присоединил неотбытый срок предыдущего взыскания к новому, что и обусловило почти 12-летний срок лишения водительских прав.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
С полным текстом постановления можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела 302/1607/25.
