12 років не зможе кермувати автівкою — на Закарпатті суд покарав  чоловіка за повторне водіння без прав

Міжгірський районний суд Закарпатської області наклав на мешканця с. Репинне Хустського району, громадянина 2001 року народження, адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40 800 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 11 років 9 місяців 2 дні. Про це повідомив Міжгірський районний суд Закарпатської області.

Зазначається, що рішення ухвалено без оплатного вилучення транспортного засобу, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що авто належить правопорушнику.

Обставини правопорушення

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 24 жовтня 2025 року близько опівночі на вул. Головній у с. Репинне водій, будучи позбавленим права керування, знову керував транспортним засобом. Таким чином він повторно протягом року порушив вимоги пункту 2.1 «а» ПДР України.

За такі дії законодавством передбачена відповідальність відповідно до частини 5 статті 126 КУпАП.

Ч. 5 ст. 126 КУпАП встановлює відповідальність за повторне протягом року вчинення порушень, серед яких і керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Позиція суду

Дослідивши зібрані докази, суддя встановив наявність у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. З огляду на характер правопорушення, особу водія та відсутність будь-яких обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, суд застосував стягнення у межах санкції ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Окремо суддя звернув увагу на положення ч. 3 ст. 30 КУпАП, яка передбачає:

якщо особа, вже позбавлена права керування, до закінчення строку дії такого стягнення вчиняє нове правопорушення, за яке також передбачено позбавлення права керування, – до нового стягнення приєднується невідбута частина попереднього.

У результаті загальний строк позбавлення може перевищувати 10 років, що і сталося у даній справі.

Попередні порушення водія

Постановою Міжгірського районного суду Закарпатської області від 22 серпня 2025 року у справі № 302/1023/25, що набула законної сили 2 вересня 2025 року, чоловіка було визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126 та ч. 2 ст. 130 КУпАП. Тоді суд наклав на нього штраф 40 800 грн та позбавив права керування транспортними засобами на 5 років.

Однак до завершення строку цього покарання чоловік знову вчинив порушення, за яке також передбачене позбавлення права керування.

З урахуванням вимог закону суд приєднав невідбуту частину попереднього стягнення до нового, що й зумовило майже 12-річний строк позбавлення водійських прав.

Постанова суду наразі не набрала законної сили.

З повним текстом постанови можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи 302/1607/25.

