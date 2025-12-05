Как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования в бумажной форме — разъяснение

Получение копий документов из регистрационного дела юридических лиц регламентируется Законом о государственной регистрации и Порядком Минюста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области объяснил, как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования в бумажной форме.

Правовая основа и кто может запрашивать?

Получение копий документов из регистрационного дела юридических лиц (в частности ОО) четко регламентируется Законом о государственной регистрации и Порядком Минюста (приказ № 1692/5 от 05.05.2023).

Ключевое правило: запрашивать эти документы может ЛЮБОЕ ЛИЦО, независимо от того, имеет ли оно отношение к организации или является ее членом.

Шаг 1: Обращение к хранителю дела

Вы должны обратиться к субъекту, уполномоченному хранить бумажное дело.

Ваш адресат: как правило, это соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины.

Шаг 2: Оформление запроса

Идентификация: возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. Регистратор внесет ваши данные как заявителя в Единый государственный реестр.

Подпись: вы проверяете сформированный запрос и удостоверяете его своей подписью.

Шаг 3: Оплата

Регистратор сначала проверяет наличие документов в деле.

После подтверждения наличия оплачивается административный сбор: 0,07 прожиточного минимума (210 грн по состоянию на 01.01.2025) за КАЖДЫЙ запрашиваемый документ.

Шаг 4: Получение результата

Вам выдадут бумажные копии, где каждая страница обязательно будет заверена подписью и печатью государственного регистратора.

Также там добавили, что если документы содержат РНОКПП или паспортные данные, эти сведения будут скрыты на копиях с целью защиты персональных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.