Как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования в бумажной форме — разъяснение
Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области объяснил, как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования в бумажной форме.
Правовая основа и кто может запрашивать?
Получение копий документов из регистрационного дела юридических лиц (в частности ОО) четко регламентируется Законом о государственной регистрации и Порядком Минюста (приказ № 1692/5 от 05.05.2023).
Ключевое правило: запрашивать эти документы может ЛЮБОЕ ЛИЦО, независимо от того, имеет ли оно отношение к организации или является ее членом.
Шаг 1: Обращение к хранителю дела
Вы должны обратиться к субъекту, уполномоченному хранить бумажное дело.
Ваш адресат: как правило, это соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины.
Шаг 2: Оформление запроса
Идентификация: возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. Регистратор внесет ваши данные как заявителя в Единый государственный реестр.
Подпись: вы проверяете сформированный запрос и удостоверяете его своей подписью.
Шаг 3: Оплата
Регистратор сначала проверяет наличие документов в деле.
После подтверждения наличия оплачивается административный сбор: 0,07 прожиточного минимума (210 грн по состоянию на 01.01.2025) за КАЖДЫЙ запрашиваемый документ.
Шаг 4: Получение результата
Вам выдадут бумажные копии, где каждая страница обязательно будет заверена подписью и печатью государственного регистратора.
Также там добавили, что если документы содержат РНОКПП или паспортные данные, эти сведения будут скрыты на копиях с целью защиты персональных данных.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.