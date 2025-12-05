Як отримати копії документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування в паперовій формі — роз’яснення

Отримання копій документів із реєстраційної справи юридичних осіб регламентується Законом про державну реєстрацію та Порядком Мін'юсту.

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області пояснило, як отримати копії документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування в паперовій формі.

Правова основа та хто може запитувати?

Отримання копій документів із реєстраційної справи юридичних осіб (зокрема ГО) чітко регламентується Законом про державну реєстрацію та Порядком Мін'юсту (наказ № 1692/5 від 05.05.2023).

Ключове правило: запитувати ці документи може БУДЬ-ЯКА ОСОБА, незалежно від того, чи має вона стосунок до організації чи є її членом.

Крок 1: Звернення до зберігача справи

Ви повинні звернутися до суб'єкта, уповноваженого зберігати паперову справу.

Ваш адресат: як правило, це відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України.

Крок 2: Оформлення запиту

Ідентифікація: візьміть із собою документ, що посвідчує особу. Реєстратор внесе Ваші дані як заявника до Єдиного державного реєстру.

Підпис: Ви перевіряєте сформований запит і засвідчуєте його своїм підписом.

Крок 3: Оплата

Реєстратор спочатку перевіряє наявність документів у справі.

Після підтвердження наявності сплачується адміністративний збір: 0,07 прожиткового мінімуму (210 грн станом на 01.01.2025) за КОЖЕН запитуваний документ.

Крок 4: Отримання результату

Вам видадуть паперові копії, де кожна сторінка буде обов'язково засвідчена підписом та печаткою державного реєстратора.

Також там додали, якщо документи містять РНОКПП або паспортні дані, ці відомості будуть приховані на копіях з метою захисту персональних даних.

